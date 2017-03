Tübingen Uni-Archiv nach Brand schwer beschädigt

Nach der Zwangsräumung mit einem Toten und einem Großbrand in Tübingen konnte am Montag zum ersten Mal der Schaden näher begutachtet werden. Zwar ist das Betreten des einsturzgefährdeten Hauses weiter untersagt, aber ein angeseilter Zimmermann kann aus den verschiedenen Etagen Inventar und Dokumente bergen. "Wir hoffen, dass noch etwas gerettet und spezialgetrocknet werden kann", sagt Hubert Klausmann, der Leiter der Arbeitsstelle Sprache in Südwestdeutschland am Ludwig-Uhland-Institut. Nach einer Woche Feuchtigkeit durch das Löschwasser werde jedoch vermutlich vieles zerstört sein.

Akten teils digitalisiert

In dem landeseigenen Gebäude waren neben den Büros von Klausmann und dem emeritierten Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger auch wichtige historische Dokumente untergebracht. Eine Fotosammlung mit Bildern aus den 1930er-Jahren umfasste rund 10 000 Aufnahmen. Vom Ruß überzogen und anschließend unter Wasser gesetzt wurde das Arno-Ruoff-Archiv mit 2000 Tonbandaufnahmen aus den 1950er-Jahren. Vermutlich stark beschädigt sind auch die Werke in der Bibliothek zur Dialektforschung und das Archiv des Ludwig-Uhland-Institutes mit vielen Fotografien und Zeitungsausschnitten. "Immerhin haben wir das Arno-Ruoff-Archiv und den Sprachatlas von Nord-Baden-Württemberg bereits digitalisiert", sagt der Dialektforscher Klausmann. Ein Zufall sei es, dass das alte Tonbandaufnahmegeräte gerade nach Stuttgart entliehen worden sei. Es ist in der Landesaustellung "Die Schwaben" zu sehen.