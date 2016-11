Triberg Wechsel in der Museumsleitung

Triberg. "Gaby Zähringer hat nach dem Weggang von Claudia Homburg die Leitung unseres Museums übernommen", informierte Siegfried Heim die rund 40 Mitglieder an der Hauptversammlung. Der Vorsitzende des Heimat- und Gewerbevereins lobte die ehemalige Leiterin für ihre Aktivitäten und sagte: "Claudia Homburger hat fast sieben Jahre das Museum geleitet und viele neue Ideen verwirklicht. Leider hat sie aus persönlichen Gründen ihren Arbeitsplatz gewechselt, was wir alle sehr bedauern". Dann äußerte er seine Freude über die Bereitschaft der Ex-Leiterin, weiterhin ehrenamtlich im Museum mitzuarbeiten.

Unter dem Beifall der Mitglieder schlug Siegfried Heim vor, Claudia Homburg in den Vorstand zu wählen. "Diese Frau brauchen wir im Vorstandsteam. Und da mir Beirat Arnold Kuner signalisiert hat, dass er aus zeitlichen Gründen gerne sein Amt zur Verfügung stellen würde, schlage ich vor, dass wir heute Claudia Homburg als Beirätin wählen", argumentierte er.

Daraufhin wurde Homburg einstimmig in den Vorstand gewählt. "Wenn ihr mich braucht, helfe ich auch weiterhin gerne ehrenamtlich mit", versprach Kuner. Bei den Wahlen wurde Klaus Nagel einstimmig als Schriftführer bestätigt. Beirat Manfred Kuner wurde in Abwesenheit ebenfalls wiedergewählt. Vor den Wahlen erinnerte Klaus Nagel an die wichtigsten Veranstaltungen. Im Januar hatte der gebürtige Triberger Pfarrer Eugen Storm, jetzt im Ruhestand, die Museums-Bibliothek mit Nachschlagewerken aufgefrischt. Ein Höhepunkt sei die Museums-Fasnet im Februar gewesen, die erst im Jahr zuvor eingeführt wurde. Im März wurden die Trachten an den neuen Trachtenverein übergeben, und im Mai begannen die Kultur-Montage, die Claudia Homburg erfunden hatte. "Klaus Nagel ist nicht nur Bibliothekar und Schriftführer, er ist auch Buch-Autor und verfasst Beiträge in den Heimatblättern, die regelmäßig erscheinen", freute sich der Vorsitzende. Jede freie Minute verbringe der Stadtrat im Museum, wie Siegfried Heim weiter schilderte. Der Sonderapplaus für so viel ehrenamtliche Tätigkeit ließ nicht lange auf sich warten. Hans-Joachim Schulte präsentierte einen ausführlichen Kassenbericht und bedankte sich bei der Stadt, da sie das Museum finanziell unterstützt. Der Kassierer konnte sogar ein kleines Plus in der Vereinskasse melden. Nachdem ihm Gerhard Lauer eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt hatte, erfolgte die einstimmige Entlastung unter der Leitung von Nikolaus Arnold.