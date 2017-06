Triberg. Unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 6.30 und 19.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus Im Roßgrund in Triberg ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten laut Polizei rund 50 Euro Bargeld, ein Mobiltelefon und ein Tablet-PC aus einer Wohnung. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724/94 95 00, entgegen.