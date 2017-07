Triberg Rom ist immer eine Reise wert

Unlängst kamen die Schüler in dem ersehnten Reiseziel an. Unter Leitung der ortskundigen begleitenden Lehrerin Christiane Fecker-Braun und den weiteren begleitenden Lehrerinnen Meike Stommer und Janina Oechsle erkundeten die Schüler die Stadt. Unter den Zielen waren beispielsweise die bekannte Piazza del Popolo, die Spanische Treppe, der Trevibrunnen oder auch das Pantheon.

Am nächsten Tag ging es für die Schüler in das antike Rom, wo sie über den Palatin, den Ursprung Roms, und das am Fuße des Hügels gelegene Forum Romanum schlenderten. Ein weiteres Highlight für die Schüler aus dem Schwarzwald durfte auch nicht fehlen: der Vatikan mit dem Petersplatz und dem Petersdom, von dessen Kuppel man über ganz Rom schauen konnte.

Auch ein Besuch der Kirche St. Paul vor den Mauern und der alten Hafenstadt Ostia Antica stand an. Es folgte schließlich ein weiteres Highlight für die Schüler, nämlich der Ausflug ans Meer bei Ostia. Am Mittwoch wurde es für die Schüler spannend, denn die Klasse kam Papst Franziskus bei einer seiner Papstaudienzen ganz nah. Am Nachmittag folgte der Besuch in den vatikanischen Museen, wo man zum Beispiel das berühmte Kunstwerk "Erschaffung Adams" von Michelangelo in der sixtinischen Kapelle bestaunen konnte.