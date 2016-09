Triberg Musikalisches Feuerwerk in der Wallfahrtskirche

In seinem Grußwort würdigt der Initiator der Konzerte, Dolf Peter Oebbecke, die "neuen Klangwelten" des Barockensembles, das nicht auf historischen, sondern auf seinen vertrauten Instrumenten spiele. In Verbindung mit der Professionalität jedes einzelnen Musikers und des Dirigats von Birnbaum sei das Resultat ein "neuartiges Klangideal" und besonders beeindruckend. Über das Wochenende hinweg vom 23. bis 25. September spielt das Ensemble mit Hilfe von Tonmeisterin Dagmar Birwe die Konzertbeiträge für eine CD ein, die zum Jahresende in den Handel kommen soll.

Das Cover dieser und der beiden voran gegangenen CDs der Reihe "Musica inflammata" wird mit drei zusammenhängenden Werken der Künstlerin Christa Pütz-Oebbecke bereichert.

Karten für das Konzert am 24. September gibt es im Vorverkauf in den Tourist-Informationen von Triberg, Schonach, Schönwald, St. Georgen und Furtwangen (20 Euro für Erwachsene, zwölf Euro für Schüler und Studenten), Restkarten an der Abendkasse.