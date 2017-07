Triberg Lagerfeuerpizza und noch mehr

Nun hat Forst-BW ein neues, bundesweit einzigartiges Projekt für die Waldpädagogik entwickelt, das Maßstäbe setzt, wie Forstmitarbeiter Johannes von Stemm gegenüber unserer Zeitung betonte.

Die Waldbox – eine wahre Fundgrube für Lehrer und Pädagogen, denen naturbezogenes und anschauliches Lernen im Wald am Herzen liegt. Unlängst fand am Waldschulzeltplatz Weißenbach in Schönwald eine von sechs landesweiten Einführungsschulungen für die Waldbox statt. Rund 25 Försterinnen und Förster erhielten einen umfangreichen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten mit der Waldbox waldpädagogische Programme durchführen zu können. Hierbei wurden auch gleich einzelne Aktionen praktisch ausprobiert. So musste beispielsweise die Lagerfeuerpizza zum Mittagessen oder der Kaffee selber zubereitet werden. Dazu gehörte auch, das Lagerfeuer mit Feuerstein und Zunder selbst zu entfachen.

Förster Johannes von Stemm hält den Standort für den recht massiven Anhänger für ausgezeichnet, da immer wieder Schulklassen den Waldschulplatz nutzten und so der Anhänger eine gute Nutzung erfahre. Er und einige Kollegen im Triberger Forstamt seien geschult im Umgang mit dem Inhalt und auch immer bereit, mit Kindern und Lehrern den Lebensraum Wald mit zu erforschen.