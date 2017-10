Triberg Am Freitag alles fertig

Der Grund: die B 500 wird auf rund 500 Metern erneuert im Bereich Waldpeter, Inselklause, betroffen sind beide Fahrtrichtungen. Dabei hat die mit den Arbeiten vom Straßenbauamt Donaueschingen beauftragte Firma einen strammen Zeitplan: Am Freitag wurde die Baustelle eingerichtet, am Montag der Belag abgefräst. Am Dienstag war eine Seite bereits weitgehend erledigt. Nach Auskunft der Mitarbeiter soll die Baustelle am kommenden Freitag bereits Vergangenheit sein.