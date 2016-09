Sulz a. N. Zugverkehr gerät aus dem Takt

Aufgrund der Arbeiten fallen die Züge der IC-Linie 87 (Stuttgart – Zürich) zwischen Stuttgart und Rottweil/Singen (Hohentwiel) aus. Am Samstag und Sonntag fahren zwischen Stuttgart und Horb Ersatzzüge, die in Horb Anschluss an die SEV-Busse nach und von Rottweil haben. Zwischen Rottweil und Zürich verkehren mit einzelnen Ausnahmen die IC-Züge im Regelfahrplan.

Die Regional-Expresszüge (RE) der Linie Stuttgart – Singen fahren zwischen Stuttgart und Horb unverändert. Der RE mit planmäßiger Abfahrtszeit um 7.18 Uhr fährt circa 30 Minuten früher ab Stuttgart Hauptbahnhof. Zwischen Horb und Oberndorf wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In Oberndorf besteht Anschluss an die Regional-Express-Züge in Richtung Singen. Die RE der Linie Stuttgart – Rottweil fahren zwischen Stuttgart und Horb unverändert. Zwischen Horb und Rottweil wird ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet mit Anschluss in Horb an den RE. Die Busse halten in Horb am ZOB, in Sulz, Oberndorf und Rottweil jeweils am Bahnhof. Fahrräder können in nicht mitgenommen werden.

Weitere Informationen: www.bahn.de/bauarbeiten Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg, Telefon 0711/20 92 70 87 (montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr) und Telefon 0180/6 99 66 33