Sulz a. N. Junge Frau stirbt bei Unfall auf B 14

Sulz.

Eine junge Frau ist am heutigen Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 14 getötet worden. Dieser ereignete sich gegen 6.50 Uhr zwischen Aistaig und Sulz. Die 25-Jährige kam mit ihrem Kleinwagen in einer lang gezogenen Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie war auf dem Weg zur Arbeit. Beim Gegenlenken übersteuerte die junge Frau das Auto, schleuderte über die Fahrbahn und kam schließlich links von der Straße ab. Dabei prallte ihr Wagen gegen einen Baum, wurde abgewiesen und überschlug sich. Laut Polizei blieb das Auto auf einem angrenzenden Lastwagen-Parkplatz auf dem Dach liegen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie war nicht angegurtet und erlag an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Fahrgastzelle des Autos blieb dagegen weitgehend intakt. Die Schutzwirkung des angelegten Sicherheitsgurts wäre bei diesem Unfalltyp besonders zur Geltung gekommen, betont die Polizei.