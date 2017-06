Sulz a. N. FC Holzhausen II feiert Meisterschaft

Die Rathausglocken läuten nicht oft, doch am Sonntag war es soweit. Mike Plocher hatte die Ehre, am Seil zu ziehen und den Bürgern von Holzhausen akustisch zu vermitteln, dass es in Holzhausen etwas Besonderes gibt.

Aktuell sorgt der FC Holzhausen mit seinen beiden Teams für positive Schlagzeilen. Die erste Mannschaft erreichte in der Landesliga die Vizemeisterschaft und hat sich dadurch für die Relegation in die Verbandsliga qualifiziert. Bereits am Mittwoch, 7. Juni, steht das Spiel in Donzdorf gegen den 1. FC Heiningen auf dem Terminplan. Anpfiff ist um 18 Uhr, um 13 Uhr startet der Bus beim Clubheim.

In die Relegation müssen die Spieler der zweiten Mannschaft nicht. Das Team von Clayton Zwetsch und Viktor Schäfer steigt direkt in die Kreisliga A auf. Ortsvorsteher Lutz Strobel hatte als Geschenk für jeden des Meisterteams eine Flasche Sekt mit dem Logo des Holzhauser Rathauses. An einem Buffet konnten sich alle stärken, besonders wichtig für die Spieler, die in der Nacht Holzhausen und das Sportgelände unsicher machten. Als Dank von der Mannschaft erhielten die beiden "Meistermacher" von Patrik Schwark im Namen des Teams einen Gutschein als Geschenk. Viktor Schäfer drehte daraufhin den Spieß um und belohnte Patrik Schwark, der in Sachen Trainingsfleiß an der Spitze stand, gefolgt von Andy Stoll und Maik Guhl.