Sulz a. N. Betrunkener Autofahrer baut mehrere Unfälle

Ein 79 Jahre alter Autofahrer war laut Polizeimitteilung auf der Unteren Hauptstraße unterwegs und verließ diese an der abknickenden Vorfahrtsstraße geradeaus in die Holzhauser Straße. Just in diesem Moment trat der 65-Jährige auf die Fahrbahn, ohne auf den nahenden Wagen zu achten. Der Mann wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei zog sich der 65-Jährige vermutlich eine Oberschenkelhalsfraktur und Prellungen zu. Nach einer Erstbehandlung an der Unfallstelle wurde der schwer verletzte Mann mit einem Rettungswagen ins Oberndorfer Krankenhaus gebracht.

Darüber hinaus hatte es die Polizei mit einem recht kuriosen Fall zu tun: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis ist ein 83-jähriger Mann am Montagabend Auto gefahren. Er war mit einem vermutlich durch mehrere Unfälle beschädigten, blauen Ford Mondeo Kombi unterwegs. Dieser blieb schließlich am Kreisverkehr Sulz-Kastell auf der Landesstraße 409 stehen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei kurz vor 18.30 Uhr das stehengebliebene und mit zwei Personen besetzte Auto.

Die Polizisten, die am Kreisverkehr eintrafen, bemerkten laut Mitteilung sofort, dass der 83-Jährige erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alkoholtest ergab dann auch über 1,6 Promille. Zudem stellten die Ordnungshüter fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt, und dass sich an der Fahrzeugfront des Mondeos mehrere frische Unfallschäden befanden.