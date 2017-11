Stetten a.k.M. Tödlicher Hundebiss: Ermittlungen dauern an

Stetten a.k.M-Frohnstetten - Auch mehr als fünf Monate nach der tödlichen Attacke eines Hundes auf eine 72-jährige Frau in Frohnstetten dauern die Ermittlungen weiter an. "Es wurden noch weitere Ermittlungen notwendig, daher sind diese noch nicht abgeschlossen", erklärt Markus Engel, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen. Allerdings könne man in den nächsten Wochen mit einem Ergebnis rechnen.