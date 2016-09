Starzach Nur die Besucherzahl lässt zu wünschen übrig

Starzach-Bierlingen. In weiser Voraussicht hatten die Verantwortlichen dementsprechend auch die ansonsten üppige Speisekarte insbesondere im Hinblick auf das hochsommerliche Wetter auf Schlachtplatte und Bratwürste sowie Kaffee und Kuchen eingeschränkt.

Rund 60 Besucher am Samstagabend

Das Team des MGV hatte zwar viel Mühe in die Werbung und Ausrichtung ihres stets erfolgreichen Herbstfestes gesteckt und die Gäste – am Samstagabend mögen es rund 60 gewesen sein und am Sonntagnachmittag nicht viel mehr – brauchten ihren Besuch nicht bereuen: der gesangliche Erfolg war da!