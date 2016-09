St. Georgen Zeit der Dirndl und Lederhosen

Wie immer gibt es viel Blasmusik. Am Samstag spielt die "Original Ohrwurmband" nach dem Fassanstich ab 18 Uhr. Anschließend kommt die Harmonie Gutmadingen. Erstmals sind der Musikverein Bachheim und die "Kueseckel-Musik" Donaueschingen an diesem Abend in Neuhausen.

Die Trachtenkapelle Schabenhausen eröffnet den musikalischen Reigen am Sonntagmorgen zum Frühschoppen. Am Nachmittag unterhalten die Vereine aus Oberbaldingen und Fischbach.

Mit dem Kinder- und Seniorennachmittag startet der Montag um 14.30 Uhr. Für die Kleinen gibt es unter anderem einen Luftballonwettbewerb um 16 Uhr. Zum Handwerkervesper gibt es Blasmusik mit der "Schochenbacher Spätlese".