St. Georgen Unfall: 49-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Den Kräften von DRK, Rettungsdienst und Polizei bot sich beim Eintreffen am Unfallort ein schreckliches Bild: In einem Feld neben der Landstraße stand das zerstörte Wrack eines Kleinwagens, darin eingeklemmt und nicht ansprechbar der Fahrer des Fiat Punto. Einige Meter weiter der zweite Unfallbeteiligte, ein Betonmischer mit deutlich sichtbaren Unfallspuren an der linken Front.

In Absprache mit dem Rettungsdienst, der den Fiat-Fahrer zugleich untersuchte, sah man sich gezwungen eine schnellstmögliche Rettung des schwer eingeklemmten Mannes durchzuführen. Mit schwerem Gerät befreite die Feuerwehr St. Georgen, die mit 20 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort war, den Eingeklemmten und übergab ihm dem Rettungsdienst – der ebenfalls an die Einsatzstelle gerufene Notarzt konnte jedoch nichts mehr für den 49-Jährigen aus Schramberg machen. Er war offenbar sofort tot. Der Lkw-Fahrer blieb hingegen unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Unklar ist derzeit noch, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. Laut Angaben der Polizei war der Mann auf seiner Fahrt in Richtung St. Georgen in einer Kolonne von mehreren Fahrzeugen unterwegs, als er – aus bislang nicht geklärten Gründen – langsam auf die Gegenfahrbahn kam. Dort folgte dann kurz vor Brigach der heftige Zusammenstoß mit dem tonnenschweren Fahrzeug, bei dem der Kleinwagen völlig zerstört und in das Feld geschleudert wurde. Die Verkehrspolizei Zimmern nahm vor Ort die Ermittlungen zum Unfall auf. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest, die Landstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.