St. Georgen Sie weiß wie eine Musikerseele funktioniert

Zietzschmann (Jahrgang 1970) wuchs in St. Georgen auf und besuchte das heutige Thomas-Strittmatter-Gymnasium. Schon in ihrer Kindheit und Jugend spielte Musik eine wichtige Rolle. Sie war Geigenschülerin an der Jugendmusikschule und Konzertmeisterin beim Jugendsinfonieorchester.

Zietzschmann studierte Musikwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre und Kunstgeschichte in Freiburg, Wien und Hamburg. Sie wirkte parallel dazu beim Gustav-Mahler-Jugendorchester und beim Westdeutschen Rundfunk. 1997 gründete die St. Georgenerin gemeinsam mit Claudio Abbado das Mahler Chamber Orchestra und war sechs Jahre als Intendantin des Ensembles tätig.

2003 kam sie als Orchestermanagerin zum Hessischen Rundfunk und übernahm 2008 das Amt der hr-Musikchefin und damit die Verantwortung für die Festivals des Senders. Seit September 2013 ist sie Managerin der vier NDR-Klangkörper und leitet den Bereich Orchester, Chor und Konzerte des Senders.