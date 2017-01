St. Georgen Schneeberge machen Parkplätze rar

Die Ski- und Snowboardabteilung des Turnvereins beginnt am Wochenende mit ihren Kinderkursen. Das lange Warten hat sich gelohnt. Die Schneefälle der letzten Tage erlauben es dem TV nun endlich mit den Kinder Ski- und Snowboardkursen zu beginnen.

Offizieller Start ist am Samstag, 21. Januar, um 10 Uhr im Skigebiet Oberkirnach. Treffpunkt ist zehn bis 20 Minuten vor Kursbeginn auf der Wiese gegenüber den Parkplätzen an der Kreisstraße. Dann hat jeder Teilnehmer genügend Zeit, seine Gruppe zu finden. Es gibt derzeit noch ein paar freie Plätze in den Anfängerkursen, so dass Nachmeldungen unter 07724/9 16 15 82 oder am Samstag vor Ort noch kurzfristig möglich sind. Entsprechend mehr Zeit ist einzuplanen, damit die Kurse pünktlich beginnen können.

Die weiteren Termine sind Sonntag, 22. sowie das Wochenende darauf am 28. und 29. Januar.

Beim Skiverein besuchten bereits rund hundert Kinder erfolgreich die Skikurse am Brigachlift und am Schloßberg.

Geschlossen ist dagegen die Eislaufbahn auf dem Rondell am Klosterweiher.

Weitere Informationen: www.dasferienland.de