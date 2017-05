St. Georgen Hotel und Restaurant Adler verkauft

Nahe der Schweizer Hauptstadt stand Katharinas Wiege. Lange sollte die Region auch als Altersruhesitz dienen. Mit der Zeit fühlte sie sich aber im Schwarzwald immer mehr heimisch und genießt auch das Klima. Außerdem zieht ihr Mann die Bergstadt vor.

Zahlreiche Vereine hatten im "Adler" ihr "Wohnzimmer" mit eigenem Schrank. Das wird es so sicher nicht mehr geben. "Ich hoffe, die Vereine finden wieder ihr Plätzchen", sagt Katharina Braun nicht ohne Wehmut.

Nicht nur diese wird sie vermissen. Es gab viele Stammkunden und auch im Hotel stimmte die Chemie zu den Übernachtungsgästen, blickt Peter Braun zurück. Zwischen zwölf und 16 Stunden Präsenz forderte das Haus von ihnen, das "nie allein war, immer war jemand für den Gast da, selbst am Ruhetag", erzählt er. Beide hätten sie viele schöne Momente und nette Gespräche erlebt.

"Einfach tolle und sehr zuverlässige Gäste"

Das Hotel nutzten zahlreiche Gäste immer wieder, vor allem Wanderer und Radwanderer. Auch von Seiten der Industrie her war das Haus gern gefragt. So manch bekannter Politiker ruhte sich zudem hier in der Bergstadt aus. "Es waren einfach tolle und sehr zuverlässige Gäste", sagt die Wirtin und fügt hinzu: "Ich habe eigentlich nie Ärger gehabt".

Jetzt schließt sich in der Familiengeschichte das Kapitel Hotel. Am 31. Mai ist endgültig Schluss. Der Komplex ist verkauft und wird in seiner bisherigen Form nicht fortgeführt. International war das Interesse. Der Zuschlag ging aber an Bergstädter. Diese halten sich mit den Zukunftsplänen noch bedeckt. Das Hotel und Restaurant wird es in seiner bisherigen Form nicht mehr geben. Zu den Optionen gehören auch Bildungseinrichtun gen mit Übernachtungsbetrieb.