St. Georgen Für Schulklasse im Internet stimmen

St. Georgen (dvs). Im Rahmen eines "Chats der Welten" bekam die Klasse in evangelischer Religion einmal im Monat Besuch von einer Bildungsreferentin und erlebte ganzheitliches und interkulturelles Lernen, ganz im Sinne des Club-of-Rome-Profils: Das Global-Thema Gerechtigkeit blieb keineswegs abstrakt, weil die Klasse Kontakt mit einer Schule in Kolumbien (Colegio María Auxiliadora Medellin) aufnahm. Es wurden zahlreiche E-Mails, Briefe und Videos zwischen hin- und hergeschickt, in denen sich die Schüler nicht nur kennen lernten, sondern sich über bestimmte Aspekte des Themas (Un-)Gerechtigkeit austauschen. Zum Beispiel erfuhren die Deutschen viel über Kinderarbeit, Drogenkonsum und Umweltzerstörung in Kolumbien.

Besonders schön war, dass sich der Kontakt nicht nur auf digitaler/virtueller Ebene abspielte, sondern die Klasse gleich mehrfach Besuch aus Kolumbien empfangen durfte: zweimal von einer Schülergruppe, einmal von einer Lehrerin sowie einmal von zwei Studentinnen.

Mit dem Grupo conversacional fand zudem ein Live-Chat statt.

Das ganze Schuljahr hindurch spielte der Faire Handel eine tragende Rolle. Die Schüler organisierten zusammen mit den anderen siebten Klassen den Fair-Trade-Pausenverkauf im Bildungszentrum. Das Geld wurde an die Kindernothilfe gespendet.

Das zweite Schulhalbjahr war geprägt von einem großen Projekt: Sowohl die Deutschen als auch die Kolumbianer überlegten sich konkrete Projekte und stellten diese auf einer Internet-Plattform gegenseitig vor. Themen von deutscher Seite waren Energie sparen, Papier sparen in den Schulen, Hunger und Welternährung und Fair Trade. Die Schüler bekamen dabei Einblick in die Solaranlagen auf dem Roßberg, recherchierten, wo und wie Energie eingespart werden kann, und informierten (per Durchsage und mit Plakaten) ihre Mitschüler über Einsparmöglichkeiten. Zwei Schüler kontaktierten die anderen Club-of-Rome-Schulen zum Thema Papierverbrauch. Andere schrieben einen Zeitungsartikel zum Thema Hunger und Lebensmittelverschwendung und gaben praktische Tipps. Wieder andere interviewten den Leiter eines Supermarkts zum Fair-Trade-Sortiment. Die kolumbianischen Schüler beschäftigten sich unter anderem mit dem Friedensprozess und dem Drogenhandel sowie der Veränderung der Landwirtschaft.

Die 7b wurde von der Eine-Welt-Initiative Saarbrücken zur Klasse des Fairen Handels 2017 ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wird der Klasse im Rahmen einer Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 27. September, vom Bürgermeister überreicht.