St. Georgen Am Anfang ein altes, verbeultes Horn

St. Georgen. 1946 wird er Mitglied in der Stadtmusik St. Georgen: "Das war ein altes, verbeultes Instrument", erinnert sich Erwin Jäckle (85). Französische Besatzungstruppen aus Marokko haben das Instrument mutwillig beschädigt. Untergebracht sind die Besatzer in der Robert-Gerwig-Schule, in einem Raum "ganz oben", erinnert sich Jäckle. Später richtet er zusammen mit weiteren Vereinsmitgliedern das erste Probelokal der Stadtmusik in einer Baracke im Hof der Schule ein – bis Mitte der 1950er-Jahre sollte er dort auf seinem Horn üben.

Es gibt keinen richtigen Lehrer

Doch lange bleibt er bei diesem Instrument nicht. "Ich hab schon immer in eine andere Richtung gewollt", erinnert er sich. Er will ein Instrument, mit dem er Lieder und Melodien besser umsetzen kann, mit Höhen, Tiefen und wechselnden Tempi. Schon bald steigt er deshalb aufs Saxofon um, das er bis heute schon bei vielen Konzerten der Stadtmusik gespielt hat.