Sicher leben Scham und Angst sind schlechte Ratgeber

Angst und Scham sind jedenfalls die falschen Ratgeber. "Hilfe zu holen, ist kein Zeichen von Schwäche", lautet einer der Leitsätze von Yvonne Schwarz-Tron. Die Hauptkommissarin, beim Polizeipräsidium Karlsruhe im Referat Prävention tätig und dort für den Standort Pforzheim Calw zuständig, rät dazu, sich zu wehren. Auch Kindern muss von klein auf klargemacht werden: Über ihren Körper bestimmen nur sie. Und sie müssen lernen, Nein zu sagen, um sich vor sexueller Gewalt zu schützen. "Da kann man", so berichtet Schwarz-Tron von ihrer Arbeit in Kindergärten, "gar nicht früh genug anfangen." Insgesamt geht es darum, Kinder für alle Situationen des Lebens starkzumachen.

Gerade bei den ganz Kleinen kommt es aber auch auf ein aufmerksames Umfeld an, das aktiv wird und im Zweifelsfall Zivilcourage zeigt. Denn oft sind es nun mal die Scham und die Nähe zum Täter, die es Kindern schwer machen, selbst zu reagieren.

Wobei sich die Situation bei den Senioren gar nicht so sehr unterscheidet. Wer viel mit älteren Menschen Kontakt hat, sollte hinhören, was sie erzählen. Da lässt sich so mancher Abzocke auf die Schliche kommen. Wehren können sich Ältere aber auch mit dem gesunden Menschenverstand. Etwa gegen den Enkel-Trick. Schwarz-Tron: "Kein naher Verwandter ruft an, wenn er in einer finanziellen Notlage ist und Geld braucht. Er kommt persönlich vorbei und dann lässt sich auch erkennen, ob es sich wirklich um den Enkel handelt."