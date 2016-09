Schwarzwald-Baar-Kreis Zollamt Bargen bleibt erhalten

Aber Ständerat Germann machte im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten auch deutlich, dass mit dem Ständerat keine Reduzierung der Öffnungszeiten drin sei. "Auch der Samstagsdienst bei den Zollstellen im Norden" müsse erhalten bleiben.

Erfreut reagierte die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. "Der Beschluss des Ständerates ist ein entscheidender Etappensieg zum Erhalt des Zollamtes Bargen und ein mehr als deutliches Signal an den Nationalrat, der bis Ende des Jahres als gleichberechtigte zweite Parlamentskammer mitentscheidet, an welcher Stelle die Einsparungen erzielt werden sollen", sagt Steffen P. Würth, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg und Geschäftsführer der Straub Verpackungen GmbH in Bräunlingen.

Unter Federführung der IHK hätten die Wirtschaftsbeteiligten jenseits beider Grenzen bereits deutlich gemacht, dass der Dienstleistungsumfang an Grenzzollämtern wie in Bargen vollumfänglich erhalten bleiben müsse. "Die im Sommer vorgestellten Alternativen zur Komplettschließung des Zollamtes Bargen – wie etwa die Begrenzung der Abfertigungsbefugnisse, Schweiz-spezifische Zollabwicklungsverfahren oder eine Begrenzung auf den Regionalverkehr – sind keine Option", so der IHK-Vizepräsident.

Spätestens Mitte Dezember 2016 wird das Stabilisierungsprogramm dem Nationalrat zur Abstimmung vorgelegt. Bis dahin möchte das Eidgenössische Finanzdepartement konkrete Lösungen gefunden haben, wie die Einsparungen bei der Zollverwaltung ohne die Schließung von Zollstellen erzielt werden sollen. Diese würde im Sparprogramm mit 5,5 Millionen Schweizer Franken bei insgesamt 52 Millionen ohnehin keine bedeutende Rolle spielen, wie Hannes Germann deutlich machte.

"Wir haben immer betont, dass eine Schließung der Zollstelle Bargen für die Wirtschaft mit Nachteilen verbunden wäre. Mit der Beibehaltung der Zollstelle Bargen ist ein Austausch der Waren über die Grenzen hinweg weiterhin in bisherigem Ausmaß möglich", betonte Regierungsrat Reto Dubach im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Von einer "politischen Frage" spricht Karin Burkhalter, stellvertretende Leiterin Ressort Information Parlamentsdienste in Bern: "Es kommt jetzt darauf an, will man sparen oder nicht". Die "Zollhäuschen", so räumt sie ein, seien aber eher ein kleiner Teil des Sparprogrammes. Die beiden Kammern müssen zu einer einheitlichen Entscheidung finden.