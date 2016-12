Schwarzwald-Baar-Kreis Mit neuem Radargerät auf Raser-Jagd

Die Dame lächelt, als sie den Amtsmitarbeiter auf Höhe des Friedhofs in Brigachtal erblickt. "Ach, stehen Sie heute hier?" Sie ist eine der Personen, die sich freut, wenn sie das Fahrzeug des Landratsamtes sieht. "Ich finde die Kontrolle gut", betont die Anwohnerin und verabschiedet sich freundlich.

Ganz anders dürften das jene Autofahrer empfinden, die in das Visier der neuen "Super-Waffe" geraten sind – und es womöglich in vielen Fällen nicht mal gemerkt haben. "Das Gerät ist so klein, dass es kaum auffällt", erklärt jener Mitarbeiter, der den Geschwindigkeitsmesser bedient.

Und tatsächlich: Der Geschwindigkeitsmesser, der kaum größer als eine Spiegelreflexkamera ist, wird von den Autofahrern quasi nicht wahrgenommen. Ein Vorteil: Er kann überall platziert werden. "Wir können ihn auf ein Stativ setzen, an Masten hängen und sogar aus dem Auto heraus fotografieren." In Brigachtal hängt er – etwas oberhalb von der Straße – an einem Baum. Bis Raser das Gerät erkennen, hat es schon lange das Gesicht und das Kennzeichen fotografiert – und zwar gestochen scharf. "Bei schlechten Lichtverhältnissen nehmen wir einen Blitz dazu, normalerweise haben wir aber auch so hervorragende Bilder", erklärt der Landratsamt-Mitarbeiter und sagt dann lachend: "Daraus können Sie sogar Passbilder machen, da kann sich niemand rausreden!"