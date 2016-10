Schwaikheim/Horb Kalender: So sexy kann Blasmusik sein

Doch warum hat sie überhaupt beim Blasmusikkalender mitgemacht? Frech antwortet sie: "Ich wollte zeigen, dass Blasmusik mehr ist als zwei Opas, die Polka spielen." So ähnlich sieht es auch Greisel: "In vielen Köpfen hat Blasmusik nur etwas mit Musik zu tun. Wir aber möchten zeigen, dass Blasmusik auch neue Wege gehen kann, sich optisch durchaus reizvoll und sexy zeigen kann."

Das war auch das Ziel von Jens Dieberger aus Horb (Kreis Freudenstadt). Der Musiker der Musikkapelle Horb ist im Herrenkalender zu sehen. "Es ist wichtig zu zeigen, dass Tradition und Heimatverbundenheit nicht im Widerspruch zu Moderne, Lifestyle und Weltoffenheit stehen."

Nachwuchsprobleme in den Musikvereinen

Dennoch: Viele Musikvereine haben Nachwuchsprobleme. "Auch in meinem Musikverein suchen wir. Viele sagen: In einem Musikverein zu spielen ist langweilig, und es ist nicht meine Musik", erzählt Theresa, die ihre Jugendzeit im Musikverein nicht missen möchte: "Es ist eine tolle Gemeinschaft. Wir haben immer gute Laune."

Die Musikvereine sind gefordert, findet Greisel. "Wir müssen mit der Zeit gehen, neue Medien und neue Werbeplattformen nutzen, um zu zeigen, dass Blasmusik so einiges zu bieten hat." Kritiker gibt es natürlich auch. Greisel, sein Team und die Fangemeinde der Kalender sind hier klar anderer Ansicht. "Mit erotischen Bildern für eine Sache zu werben hat unserer Meinung nach nichts mit einem ›niedrigen‹ Niveau zu tun, zumal die Bilder weder pornografisch sind, noch sind einzelne Körperteile zu sehen. Fotoaufnahmen sind wie die Blasmusik an sich in erster Linie Kunst!"

Theresa würde wieder mitmachen. Auch sonst könnte sie sich vorstellen, vor der Kamera zu stehen. Und wenn der Playboy anruft? Sie lacht: "Dann müsste ich erst einmal eine Nacht drüber schlafen und mit meinem Freund reden."

