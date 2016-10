Schramberg Wenn aus Sträflingen plötzlich Engel werden

Die Sträflinge haben hinter der Theke diverse Gespräche belauscht und sind zu dem Schluss gekommen: "Die außerhalb des Gefängnisses Lebenden sind oft noch größere Ganoven als die Insassen."

Die auf ihrer Flucht geraubten Kleidungsstücke entpuppen sich als Mönchskutten. Die kommen ihnen nicht ungelegen, denn so können sie Luise Schatz und ihrem Hausmädchen Karoline (Vera Schmid) helfen, die Pension zu behalten. Sie quartieren sich als Patres Maximus, Allwissend und Nixnuntius ein. Einer knackt den Safe und gelangt an den Schlüssel für das unterirdische Verlies. Das führt in die gegenüber liegende Bank, die sie ausrauben. Ein Unbekannter hat auf Schatz’s Konto das Geld einbezahlt und somit können ihr der Bänker und Hotelbesitzer die Pension nicht streitig machen. Die Nichte Wilma Geierling (Christel Fieberg) freut sich mit ihrer Tante. Jolante Geierling (Susanne Fehrenbacher), ebenfalls eine Nichte, ist die rechte Hand von Schlotter und nennt ihren Chef "Hugolein".

Alle Schauspieler waren blendend bei der Sache und bereiteten den Besuchern einen vergnüglichen und witzigen Abend. Für die Bewirtung in den Pausen sorgte das bewährte Team um Resi Profft und Marcel Kehrer. Für Ton und Technik war Jan Siepmann zuständig. Stefan Aberle, der Geschäftsführer der Spielvereinigung 08, ließ es sich nicht nehmen, zwei Schauspieler zu ehren und ein Präsent zu überreichen: Conny Bosch und Jürgen Ruess sind von Anfang an dabei und haben somit zehnmal mitgespielt. Der donnernde Applaus am Ende der Aufführung galt auch diesen Beiden.

Für die Maske waren Dominique Aiello und Elke Grimpe-Burgbacher zuständig, Souffleur war Andreas Maier.