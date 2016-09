Schramberg Umleitung führt im Kreis herum

Komplett gesperrt ist noch rund zwei Wochen die Verbindungsstraße zwischen Sulgen und Seedorf. Und zwar gleichzeitig an beiden "Enden". So wird in Seedorf die Straße selbst saniert, von Sulgen aus in Richtung Dunningen ist es die Brücke über die Bundesstraße, die im Zuge der allgemeinen Sanierung aller dieser Bauwerke der Nordumfahrung Sulgen am Durchfahren hindert.

Während es für all diejenigen, die von Sulgen nach Seedorf oder umgekehrt wollen, mit einem kleinen Umweg über Waldmössingen oder Dunningen getan ist, sind diejenigen, die quasi "dazwischen" wohnen, etwas verzweifelt. Vor allem dann, wenn sie aufgrund von Baumaßnahmen oder anderem auswärtige Lieferanten oder ähnliches erwarten.

So war auch am gestrigen Dienstag ein Lastwagenfahrer einer Spedition aus dem Landkreis Saarlouis völlig entnervt. Nachdem er zunächst die Umleitung in Seedorf befolgt hatte, dann aber in Sulgen erneut vor einem Umleitungsschild stand, wusste er nicht mehr weiter. Gut, er hatte nicht nur die Adresse, sondern auch die Telefonnummer des Empfängers und so konnte er über ein "Promillesträßchen", das in seinem Lastwagen-Navigationsgerät nicht verzeichnet war, zur richtigen Stelle gelotst werden. Allerdings kostete ihn dies eine geschlagene Stunde mehr Zeit. Ganz abgesehen davon hatte er noch Glück, dass er keinem anderen Lastwagen auf der schmalen Strecke begegnete, denn vor allem der schmale Zufahrtsweg aus Richtung Oberreute ist für den Begegnungsverkehr völlig ungeeignet. Besser geht es da zwar auf dem landwirtschaftlichen Weg aus Richtung Heuwiese nach Vierhäuser, aber dort, so sagt ein Anwohner, sei wegen der Brückenbaustelle die Durchfahrt teilweise ebenfalls erschwert.