Schramberg Telekom informiert über neues Netz

Schramberg. Dazu wurden mehrere Verteilerkästen ausgebaut und mit Glasfaserleitungen verbunden. Das neue Netz geht nun im Dezember in Betrieb und ermöglicht den Einwohnern schnelles Surfen im Internet, teilt das Unternehmen mit. Um darüber zu informieren, welche Möglichkeiten das neue Netz bietet und was dazu erforderlich ist, um die VDSL-Technik nutzen zu können, lädt die Telekom gemeinsam mit der Stadtverwaltung zu zwei Informationsveranstaltungen ein: Dienstag, 22. November, von 19.30 bis 21 Uhr im Atelier der Grund- und Werksrealschule Sulgen und am Mittwoch, 23. November, von 19.30 bis 21 Uhr in der Mensa des Gymnasiums. Die Telekom wird die VDSL-Anschlüsse (Very High Speed Digital Subscriber Line) mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 100 Megabit pro Sekunde anbieten. Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen im Internet und Fernsehen in HD-Qualität gleichzeitig funktionieren. Die Internetanschlüsse kommen allerdings nicht von allein in die Haushalte. Die Kunden müssen aktiv werden, damit sie die neuen Bandbreiten nutzen können.