Schramberg Talumfahrung: Mehr Klarheit bei Planungskosten

In einer Resolution hatte der Gemeinderat am 27. April angeboten, bestimmte, genau definierte beim Planfeststellungsverfahren anfallende Kosten zu übernehmen. Auf eine Anfrage unserer Zeitung zur Klärung der offenen Fragen hat das Landesverkehrsministerium ausführlich geantwortet. "Die im Einzelfall von einer Kommune für die Planung und Erlangung des Baurechts zu übernehmen Kosten betragen keine 20 Prozent der Bausumme – oder 26 Millionen von 130 Millionen Gesamtkosten", beruhigt Edgar Neumann, Leiter der Pressestelle. Die in Schramberg genannten 20 Prozent enthielten auch Kosten, die dort im konkreten Einzelfall nicht anfallen würden, zum Beispiel für die Bauüberwachung. "Die einer Stadt zunächst entstehenden Kosten für die Planungen bis zur Baureife dürften deutlich unter zehn Prozent der Investitionen liegen", schätzt Neumann. Investitionen im Sinne von Baukosten eines Vorhabens ohne Planung.

Das Verkehrsministerium lehne zusätzliche Mittel, die die Kommunen für den Straßenbau aufbringen, nicht ab. Sie könnten helfen, gerade bei Bundesstraßen über die dem Land zur Verfügung stehenden Planungskapazitäten hinaus zusätzliche Maßnahmen im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) anzugehen. "Die Projekte könnten sonst wegen mangelnder Kapazitäten des Landes nicht geplant werden", gibt Neumann zu bedenken.

Kommunen und Kreise können weiterhin eigenständig planen