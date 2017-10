Schramberg. Für die Eltern von Kindern Viertklässlern werden Informationsveranstaltungen zu den weiterführenden Schulen in Schramberg angeboten. Die Schulleiter der Werkrealschule, der Realschule, der Gemeinschaftsschule und des Gymnasiums werden die Schularten vorstellen sowie über die Bildungswege informieren. Im Anschluss gibt es Gelegenheit zur Aussprache. Die erste Informationsveranstaltung findet heute, Montag, um 20 Uhr in Sulgen im Evangelischen Gemeindehaus statt. Der zweite Termin ist am Dienstag, 24. Oktober, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Schramberg