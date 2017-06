Schramberg Schlachtplattenfest bringt Geld in die Kasse

Im November fand das Schlachtplattenfest des Vereins statt, und wie jedes Jahr war dieses Ereignis eine der wichtigsten Einnahmequellen des Vereines. Auch der Frauentreff, und – vor allem bei den Kindern – das Kilbesingen und die Weihnachtsfeier waren gern besuchte Veranstaltungen.

Der Kassenbericht wurde von Regine Steinmann vorgelesen und die korrekte Kassenführung von Ulla Scheurer bestätigt. Das Führungsteam wurde ordnungsgemäß entlastet, und ist daraufhin einstimmig neu gewählt worden.

Ein weiterer wichtiger Punkt waren die Veranstaltungen und die Termine für 2017: Für den Vereinsausflug, der nach Breisach gehen soll, wurde der 1. Oktober festgelegt. Das Kilbesingen wird am 16. Oktober am Staigbrunnen stattfinden. Für den Frauentreff werden sich die Damen des Vereines am 11. November treffen – wie jedes Jahr im Stammhaus. Das Schlachtfest zu dem der Verein einlädt, wird am 26. November in der Athletenhalle stattfinden. Und letztendlich wird zur Nikolausfeier mit Weihnachtsessen im "Napoleon" eingeladen.

Sehr zeitig konnte die Vereinsführung die diesjährige Hauptversammlung schließen, so dass noch genug Zeit für geselliges Beieinandersein übrig blieb.