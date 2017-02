Schramberg Roverball: Musik sorgt für beste Stimmung

Aber gerade wenn’s Publikum eher spärlich ist, wie sich die Stimmung entwickelt, hängt dann schon auch von der Musik ab. Und da wussten die »Saure Kuttle« was passt. Nach dem Narrenmarsch zum Auftakt brachten sie gleich mit aktuellen Partykrachern wie »Schatzi schenk mir ein Foto«, »I sing a Liad für di«, »Auf uns« und »Sieben Sünden« Stimmung in die mittlerweile deutlich voller gewordene Szene 64.

Die Seedorfer Gardemädels brachten die Stimmung zum Kochen. . Nach einem sehr ergiebigen Brezelsegen tanzten Narren und Gäste gemeinsam zu Hits wie »La Paranda«, bis die Stadtmusiker des Spielens müde wurden und gemeinsam wieder auszogen

»In the jungle, the mighty jungle, da schläft die Hoorig Katz« hieß es bei der Gregorianik Schola. Die Mädels des Kolping forderten mit ihrem Showtanz das Publikum auf »Shake it off«. Mit dem traditionellen Leitertanz endete der offizielle Teil des Programms. Das Scheich-Kostüm sollte nicht das einzige sein, was die Zuschauer zu sehen bekamen, denn passend zu »Voulez vous coucher avec moi« ließen sie die Hüllen oder besser gesagt ihre weiten Gewänder fallen und zeigten sich in sexy Saris.