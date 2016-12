Schramberg Räten liegt Schulstandort am Herzen

Schramberg. Eigentlich hätten die Mitglieder des Schramberger Gemeinderats lieber mit "Nein" gestimmt, Ulrich Bauknecht meine man mache sich "erpressbar". Doch in der Abstimmung gab es nur eine Gegenstimme für den Zuschuss, der einen zusätzlichen Bus am Morgen von Tennenbronn nach Schramberg ermöglicht.

Das Busunternehmen Rapp in Buchenberg, das in Nachfolge der Firma Burri die Strecke Schramberg – Tennenbronn – St. Georgen bedient, muss nämlich, weil es ein zusätzliches Fahrzeug von Tennenbronn in den badischen Nachbarort einsetzen muss, ab dem Fahrplanwechsel zum Montag den Umlauf umstellen. Dies hätte zunächst bedeutet, dass der Schulbus zur ersten Stunde 25 Minuten früher in Tennenbronn abgefahren wäre. In Gesprächen mit dem Unternehmen, so Fachbereichsleiter Berthold Kammerer, hätte dies um zehn Minuten abgemildert werden können, so dass der Bus dann erst um 7.05 Uhr und nicht schon um 6.55 Uhr angekommen wäre. Doch auch das sah Kammerer als nicht akzeptabel an, so dass die Stadt weiter verhandelte und es zu dem Angebot des Busunternehmens kam, später zu fahren, falls die Stadt die Summe von 38 520 Euro für diesen Mehraufwand aufbringt.

Ob die Konzession nicht gekündigt werden könne, wollte Thomas Brantner (CDU) wissen. Diese sei bis 2021 genehmigt, so Kammerer; allerdings habe es bei der öffentlichen Ausschreibung nur einen einzigen Anbieter gegeben, die Firma Burri.