Schramberg Mission zum Wohle der Vierbeiner

Schramberg. Besonders bewegend sei der Fall einer um ihre Mutter und deren drei Katzen besorgte Tochter, teilt der Verein mit. Die ältere Frau musste aufgrund einer schweren Erkrankung ins Krankenhaus und war danach dauerhaft nicht mehr in der Lage, sich um ihre Tiere zu kümmern. In solchen Fällen, wenn niemand sonst die Tiere versorgen kann, springen die Schramberger Tierschützer helfend ein. Zwei Katzen wurden noch am gleichen Abend aus dem Haus geholt. Die dritte Katze, ein besonders scheues Tier, fanden die Tierschützer erst nach einigen Tagen und brachten sie ebenfalls in eine Pflegestelle.

Birgit Braun betreut und begleitet im Verein die Pflegestellen: "Bei unserer Arbeit müssen wir täglich auf die Verfügbarkeit freiwilliger, ehrenamtlicher Helfer bauen, um in solchen Situationen schnell reagieren zu können". Durch die Bereitschaft, ein hilfsbedürftiges Tier aufzunehmen, bewahre die Pflegestelle das Tier vor Schlimmerem und leiste somit einen wichtigen Beitrag zum Tierschutz. Doch häufig, je nach Jahreszeit oder wenn auf einen Schlag mehrere Tiere unterzubringen sind, seien die Kapazitäten fast völlig ausgeschöpft, weshalb die Tierschützer ständig auf neue Pflegestellen angewiesen seien, so die Mitteilung. "Wer etwas Gutes tun möchte, indem er als Pflegestelle einem Tier für eine gewisse Zeit ein vorübergehendes Zuhause schenkt, muss eigentlich nur etwas Platz haben, tierlieb und achtsam um das Wohl des Tieres bemüht sein und Zeit aufbringen können, denn auch unsere Pflegetiere möchten Zuwendung und Beschäftigung", beschreibt Birgit Braun die Voraussetzungen.

Wer sich dazu entscheidet, werde keinesfalls alleine gelassen, sondern intensiv beraten und betreut. Kosten für Futter, Zubehör und Tierarzt übernimmt der Verein. Auf seiner Homepage hat der Verein einen Pflegestellen-Leitfaden bereitgestellt, der die Aufgaben und Anforderungen genauer erklärt.