Schramberg Freie Liste will Marke durch aktives Handeln entwickeln

Gewünscht sei eine Überprüfung der Nachhaltigkeit der Veranstaltungen und eine Kostenberechnung, die dann dem Gemeinderats vorgestellt werden soll. Drei der Vorhaben könnten dann eventuell umgesetzt werden, schlägt die Freie Liste vor.

Anlass des Antrags ist, dass sich eine Marke nur durch nachhaltiges Tun und ein gewisses Alleinstellungsmerkmal bilde. Dieser Prozess müsse von allen laufenden Tätigkeiten entlastet werden. Deshalb könne dies auch kein städtischer Mitarbeiter zusätzlich übernehmen.

In Schramberg gebe es viele positive Ansätze, so die Szene 64 und der Kulturbesen, der schon jetzt eine über Schramberg hinausreichende Marke sei. Schon allein diese Einrichtung müsse für die Zukunft auf eine stabile Basis gestellt werden. Deswegen brauche es ein Konzept, in dem übergreifend auch die Verwendung des Gebäudes der Szene 64 eingebunden werde. Auch Mitglieder der MIS haben zum Teil hervorragende "Connections" in der Musikszene und gute Ideen für Schramberg.

Beispielhaft für so einen Event bewertet die Freie Liste die erste Deutsche Meisterschaft im Aquacross. Aus einem bescheidenen Anfang könne so etwas ganz Großes werden.