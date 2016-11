Auf der "Country Road" waren Figa und Schuss über Land zum Kulturbesen in Schramberg gerollt und ließen die Musik der 70er vor ihren Fans wieder aufleben. Die Stammgäste auf der Bühne im Besen brachten mit "Wild Horses" wieder Bewegung in die Zuhörer an den Tischen. Mit der Musik der beiden Akustik-Gitarristen ist der Tag noch fern, an dem die Musik verstummen sollte, wie in "American Pie" betrauert. Denn nach dem Tod von Buddy Holly und Richie Valens bei dem Flugzeugabsturz 1959 sind ja auch noch viele gute Rock-Titel entstanden. Foto: Ziechaus