Schramberg Dürfen Brandopfer in Häuschen überwintern?

In einem am Waldrand auf dem Gelände des Hofs liegenden Häuschen wollen die beiden Männer und die betagte Mutter des einen überwintern (wir berichteten). Am Donnerstagmorgen ist V. gerade dabei, einen provisorischen Estrich zu legen. Draußen ist es kalt und neblig, auf der Weide grasen die Schafe und Ziegen, drinnen ist die Temperatur erträglich. "Das einzige, was ich hier mache, das Häuschen wintertauglich herzurichten", sagt V. Ob das Sinn macht, ist noch offen.

Die Abteilung Baurecht und Bauverwaltung des Schramberger Rathauses ist vor allem aus rechtlichen Gründen dagegen, dass die drei dort überwintern. Am vergangenen Dienstag haben sich die beiden männlichen Bewohner mit Peter Weisser und Linda Niebel in den Räumen des Rathauses im Citycenter getroffen.

Aus dem Schwarzwälder Bote hätten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung von den Plänen erfahren und seien dagegen, dass die drei in dem Gartenhäuschen überwintern, berichtet V.