Schramberg "Die Feuertaufe ist bestanden"

Über die sogenannte "Onleihe" können auf der Webseite der Mediathek über diesen Dienst E-Books auf Tabletts oder E-Book-Reader geladen werden. Auch der Schramberger Bestand kann online durchsucht werden.

"Der Service, auf E-Publikationen unabhängig von den Öffnungszeiten zugreifen zu können, wird sehr geschätzt und die Nachfrage wächst stetig", erklärte Braun.

Online-Service wird "sehr geschätzt"

Denn gute Bücher, DVDs und CDs seien nicht billig und könnten selbst für ein mittleres Einkommen ein Kostenfaktor werden, wenn die Familienmitglieder eifrige Leser sind, gerne gute Musik hören und spannende Filme sehen wollen. "Mit dem umfassenden Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für die Bevölkerung sind wir mit unserer Mediathek für eine Stadt der Größe Schrambergs voll auf der Höhe der Zeit", freute sich auch Fachbereichsleiter Berthold Kammerer.

So werden 54 Prozent der Ausleihen in Schramberg werden durch Medien erzielt, die nicht älter als fünf Jahre sind. "Wir versuchen, den Ausleihbestand so aktuell wie möglich zu halten", versicherte Mediatheksleitung Marita Braun sehr zur Freude von Stadtrat Bernd Richter (ÖDP) und berichtete noch von den zahlreichen Veranstaltungen der Bibliothek, wie dem Bilderbuchkino oder der Aktion Lesestart.

Stadträte loben "gelungenen Übergang"

Auch die anderen anwesenden Stadträte waren von ihrem positiven Bericht sehr angetan und sparten nicht mit Lob: "Die Feuertaufe ist bestanden", erklärte Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht). "Der Übergang ist gelungen, auch für Sie persönlich", fand auch Gabriele Flaig (CDU). Udo Neudeck (Freie Liste) erkundigte sich nach den Buchpatenschaften. Durch den Wechsel der Mediatheksleitung pausieren diese in diesem Jahr, werden aber vermutlich im nächsten Jahr wieder stattfinden. Dafür legt die Mediathek in der Buchhandlung Buchlese eine auf den aktuellen Bestand abgestimmte Wunschliste aus. Diese können dann von Schrambergern gestiftet werden.

Weitere Informationen: www.mediathek.schramberg.de