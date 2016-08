Der Haldenhof in Schramberg-Sulgen ist gestern Abend restlos niedergebrannt. Die hoch lodernden Flammen und die schweren Qualmwolken waren kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehren aus Schramberg, Sulgen und Heiligenbronn rückten gegen 20.30 Uhr mit einem Großaufgebot von 60 Einsatzkräften und zahlreichen Fahrzeugen in die Bergstadt aus. Das DRK war mit zwölf Rettungshelfern und vier Fahrzeugen vor Ort. Die drei Bewohner des Hauses befanden sich beim Ausbruch des Feuers nicht im Gebäude. Die Tiere im Stall des Ökonomietrakts, vorwiegend Kleintiere, wurden offenbar von Nachbarn in Sicherheit gebracht. Vom Anwesen selbst gab es nichts mehr zu retten. Die Feuerwehren mussten vor allem darauf achten, benachbarte Häuser gezielt mit Wasserwänden gegen den enormen Funkenflug abzuschirmen. Als Brandursache kommt möglicherweise ein Kurzschluss in Frage. er/Foto: Kiolbassa