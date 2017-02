Schramberg Daheim sein ist alles bei Olympia

Zum Start in die Dorffasnet ist Waldmössingen der Austragungsort des größten Sportereignisses der Welt und die Narren messen sich im sportlichen Vergleich. Und egal ob Sportfreak oder Anhänger vom Churchill-Zitat "no sports" – zu diesem olympischen Spektakel sind Jung und Alt eingeladen. Also Sportschuhe schnüren und ab geht’s ins Kastellhallen-Stadion.

Beim Zunftball präsentiert die Narrenzunft Waldmössingen ein breites Spektrum an närrischer Unterhaltung. Neben Showtanz, Dorfklatsch, Büttenreden und viel Comedy finden sich auch traditionelle Elemente im Programm. Bereits vor dem offiziellen Start wird die Tanzband "Alexandra & Mike" die Stadionbesucher zum "Warm up" bitten und auch während und nach dem Programm mit fetziger Musik in Atem halten.

Wenn um 19.30 Uhr der Musikverein Eintracht Waldmössingen den Narrenmarsch zum Narrensprung anstimmt und damit den Einmarsch der Narrenzunft begleitet, ist das die Schlussetappe des olympischen Fackellaufs und der Start zum närrischen Wettstreit. Wenn das Feuer brennt, gibt es kein Halten mehr und sportliche Höchstleistungen wechseln sich ab mit unterhaltenden Showacts. Für unterhaltende Überraschungen werden Büttenredner und die Moderatoren sorgen und so manchen Dorfklatsch zu Tage fördern. Gespannt darf man sein, in welchen Sportarten Elfer- und Gilderäte gegeneinander antreten.