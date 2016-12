Schramberg. Balladen, bei denen Gänsehaus und Herzklopfen garantiert sind, zeichnen Butch Williams aus. Der Soulsänger tritt morgen, Donnerstag, 15. Dezember, mit Arno Haas und seinen Freunden im Schramberger Kulturbesen auf. Bekannt ist Williams auch für seine energiegeladene Bühnenperformance. Zu singen begann Butch als kleines Kind mit seinen Geschwistern in der Kirche und in Schulchören. Er spielte viele verschiedene Instrumente, wie Geige, Cello, Klavier, Posaune, Schlagzeug und Gitarre. Doch je älter er wurde, desto mehr entdeckte er seine Leidenschaft für das Singen und beschloss, seine ganze musikalische Energie in seine Stimme zu legen. Das Konzert "Arno Haas mit Butch Williams" beginnt um 20.30 Uhr an der Geißhalde (Einlass: 19 Uhr), Eintritt: 17 Euro an der Abendkasse (15 Euro im Vorverkauf). Butch Williams tritt anstelle von Charles Simmons auf.