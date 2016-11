Schramberg Bei Schüler, Eltern und Lehrern kommt schon Vorfreude auf

Schramberg-Sulgen. Beinahe schon guter Brauch ist das Adventsbasteln an der GWRS Sulgen. Jeden Freitag vor dem ersten Advent sind Schüler der Klassen eins bis sechs zusammen mit ihren Eltern zum Basteln in die Schule eingeladen. Schüler, Lehrer und Eltern freuen sich bereits auf den gemeinsamen Nachmittag am Freitag, 25. November, von 15 bis 18 Uhr. Begrüßt werden die Gäste vom GWRS-Chor und der Schulleitung. Danach können sich die Kinder bei verschiedenen Bastelangeboten auf die kommende Weihnachtszeit einstimmen. Die Grundschulklassenlehrerinnen haben dafür schöne und leicht zu bastelnde Advents- und Weihnachtsdinge vorbereitet. Pro Bastelstück wird ein Unkostenbeitrag von einem Euro erbeten.