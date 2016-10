Schramberg Beatlemania im Besen

Im Jahr 1960 kamen in Liverpool vier junge Männer zusammen und gründeten eine Band – der Rest ist Geschichte. Die Beatles wurden bald zur berühmtesten Rockband der Welt und prägten Generationen. Wo auch immer die Beatles auftauchten, verfolgte sie ein elektrisiertes Publikum.

Die slowenische Band "Help!" bringt exakt diese Stimmung in den Besen. Deren Musiker sind bekannt für die originalgetreuesten Interpretationen der Beatles-Songs, die es in der heutigen Musiklandschaft zu hören gibt. Sie haben sich einer unvergleichlichen Liebe zu jedem noch so kleinen musikalischen Detail verschrieben und erreicht dadurch eine geradezu verblüffende Beatles-Authentizität. Mit unzähligen Hits werden die vier Pilzköpfe auch den Besen in einen Hexenkessel verwandeln.

Für die Veranstaltung am Freitag gibt es noch wenige Karten, der Samstag ist bereits ausverkauft. Reservierungen unter Telefon 0171/7024112