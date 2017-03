Schonach Weltcup-Loipe entsteht bei Frühlingswetter

Nachdem am gestrigen Mittwoch die letzten Schneetransporte vonstatten gingen, stehen für die zahlreichen freiwilligen Helfer der veranstaltenden Gemeinde und des Skiclubs Schonach nun noch Feinarbeiten an der Strecke an, bis am morgigen Freitag die offiziellen Trainingseinheiten der Athleten beginnen. Und eines ist sicher: Die Nordischen Kombinierer dürfen sich auf eine Loipe im gewohnten Top-Zustand freuen, sind sich Helfer und Organisatoren einig.

Die großen Leinwände, die im Skistadion und an der Schanze postiert werden, trafen ebenfalls gestern Nachmittag im Wittenbach ein. Dort herrschte ein reges Kommen und Gehen. Auch die Verpflegungszelte stehen bereits. Zudem wurden unzählige Meter Kabel verlegt, vor allem für die Fernsehsender, die über den 51. Schwarzwaldpokal und das zum zweiten Mal in Folge in Schonach stattfindende, große Weltcupfinale der Weltelite der Kombinierer berichten werden. Der Tross der TV-Teams umfasst rund 100 Personen, wobei die Live-Übertragung der spannenden Wettkämpfe auf der Schanze und in der Loipe die ARD übernimmt.

Anreisen werden die knapp 60 Athleten aus 15 Nationen samt über 90 Trainern, Betreuern und Offiziellen am heutigen Donnerstag. Untergebracht sind die Gäste in der gesamten Raumschaft, somit in Schonach, Schönwald und Triberg.

Wie Heidi Spitz vom Organisationskomitee gestern versicherte, "läuft überall im Ort und an den Wettkampfstätten alles auf Hochtouren und nach Plan". Nicht zuletzt sei die Stimmung unter den motivierten Helfern gut. Natürlich hoffen alle, dass ihnen das Wetter am Wochenende keinen Strich durch die Rechnung macht und der große Ehrgeiz und das enorme Engagement der vielen heimischen und auswärtigen Helfer letztendlich auch belohnt wird.