Wintersport Daumen hoch für Rydzek, Frenzel und Co.

Am Freitag prüfte der Internationale Skiverband Fis in Person des Schneekontroll-Beauftragten Joachim Bruder die Lage vor Ort. Dieser hob den Daumen. Am Samstag und Sonntag (18./19. März) gastiert somit die Weltelite beim mit Spannung erwarteten Saisonabschluss im Schwarzwald. Dabei – entsprechende Resultate in Oslo (Samstag) und Trondheim (kommender Mittwoch) vorausgesetzt – könnte es in Schonach zu einem echten Wimpernschlag-Finale im Kampf um die große Kristallkugel kommen. Johannes Rydzek, der vierfache Weltmeister von Lahti aus Oberstdorf, und Eric Frenzel (Oberwiesenthal) ziehen in dieser Reihenfolge einsam Kopf an Kopf ihre Kreise an der Spitze der Weltcup-Gesamtwertung.

"Wir werden eine Superstrecke haben"

Und weil dahinter mit Fabian Rießle (Breitnau) ein Lokalmatador auf Rang drei folgt und Oldie Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) ebenfalls gehörig in der Weltspitze mitmischt, wäre es auch zu ärgerlich gewesen, hätte die Schonacher Traditionsveranstaltung abgesagt werden müssen.