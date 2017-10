Schonach "Grundausbildung" im Schluchsee-Schlamm

Schon im Vorfeld war bereits intensiv trainiert worden. Dreimal wurde in den Räumen der Physiotherapie Burger ein sogenanntes Bootcamp veranstaltet, in dem die Teilnehmer unter der Anleitung von Marina Hummel von der BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg schwitzen konnten. Mit Sit-Ups und Hanteltraining bereiteten sich die Mitarbeiter auf das bevorstehende Ereignis vor.

Mit grellgrünen Trikots trat das Team dann am Schluchsee an den Start. Um dem Namen Mudiator – englisch bedeutet Mud schlichtweg Schlamm – auch gerecht zu werden, erwarteten die Läufer gleich bei der ersten Station ein Matschteppich. Über Reifen springend ging es hinein in den Wald, wo es über Stock und Stein von Station zu Station ging. Auf über zehn Kilometern erwarteten die Läufer eiskalte Weiher und schwierige Stationen. Doch ganz nach dem diesjährigen Mudiator-Motto Schmerz ist vergänglich, Stolz bleibt für immer, zogen alle Auszubildende und Mitarbeiter der Burger Group den Lauf durch und rutschten auf der großen Monster Slide zum Schluss runter durch das Ziel. Für alle Beteiligten war die Teilnahme eine tolle Erfahrung, die rundum Spaß gemacht hat.