Schömberg Stromnetz wird modernisiert

Außerdem tauscht die Netze BW eine ältere Ortsnetzstation in der Lindenstraße gegen eine neue Kompaktstation aus. Zur Einbindung der Station in das Versorgungsnetz werden zudem neue Erdkabel verlegt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Damit wird das Stromnetz leistungsfähiger. Die Versorgungssicherheit soll damit erhöht werden. Im Rahmen dieses Projektes saniert die Gemeinde Schömberg gleich die dortige Straßenbeleuchtung.

Startschuss am Montag

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 16. Oktober, und dauern etwa sechs Wochen. Zunächst wird neben der alten Umspannstation eine Grube ausgehoben und die neue, 2,50 Meter mal 2,30 Meter große Betonfertigteilstation eingesetzt. Sie ragt nach dem Einbau nur noch etwa 1,20 Meter aus dem Erdboden heraus.