Schömberg Schömberger Schule bei Eltern beliebt

Schömberg. Dieser Trend gelte sowohl für die Grund- als auch die Werkrealschule. Seit dem Schuljahr 2005/2006 besuchen durchschnittlich 247 Kinder die Grund- sowie 121 die Werkrealschule.

In der Grundschule gebe es ein freiwilliges Ganztagesangebot, das derzeit 70 Kinder nutzen würden. Zudem hätten die Drittklässler jetzt die Möglichkeit, einmal in der Woche in der Rehaklinik in den Schwimmunterricht zu gehen. Die Kinder könnten dadurch länger schwimmen. Außerdem sei diese Lösung kostengünstiger als ein auswärtiger Unterricht. Als besonderen Vorteil der Werkrealschule hob Seilacher das Klassenlehrerprinzip hervor: "Es gibt eine klare Bezugsperson." Familien würden sich deshalb bewusst für Schömberg entscheiden, freute sie sich: "Wir müssen um den Fortbestand der Werkrealschule nicht bangen." Gut ausgestattet sei die Ludwig-Uhland-Schule mit Lehrern, so Seilacher. Sie betonte, dass kein Schüler ohne Abschluss die Bildungseinrichtung verlasse.

Sporthalle muss saniert werden