Schömberg Jungforscher lernen Farbensprache

Schömberg. In abwechslungsreichen Kursen geht es um die Themen Natur und Technik sowie Musik und Kommunikation. Am Dienstag, 18. April, werden zusammen mit Carola Stettin Wiesenkräuter bestimmt und leckere Kräuterdips hergestellt sowie mit Peter Hoppe Blütenbrote gebacken.

Wasser als Energiequelle

Was machen Farben mit uns und was können wir mit Farben bewirken? Eva-Maria Waas von der Hochschule Calw wird den jungen Studenten am Mittwoch, 19. April, die Sprache der Farben nahe bringen, und zusammen mit Edwin Kauff werden kreative Brettspiele gestaltet. Am Donnerstag, 20. April, erfahren die Kinder von Klaus Käfer Überraschendes zum vielseitigsten Element der Erde und lernen mit Eckard Mönsch bei der unteren Kapfenhardter Mühle Wasser als Energiequelle kennen. Anschließend werden eigene Zimmerbrunnen gestaltet. Am letzten Tag, Freitag, 21. April, kann zwischen zwei Themen gewählt werden. Mit dem Wissen über Einstellungsmöglichkeiten einer Spiegelreflexkamera gehen die jungen Studenten mit Michael Merz sowie Friedrich Eschwey auf Entdeckungstour und basteln sich eine einfache Camera Obscura. Zusammen mit Margarete und Helmut Danneberg wird durch ein grafisches Notensystem in kurzer Zeit das Veeh-Harfenspiel kinderleicht erlernt. Zum Abschluss werden keltische Türharfen gebaut.