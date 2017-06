Schömberg Grillen, Schnitzeljagd und ein Besuch im Freibad

23 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 15 Jahre sowie die Betreuer Annika Eberhardt, Rebecca Weigelt, Maike Glinschert und Viktor Felde nehmen daran teil.

Während der ersten, erlebnisreichen Tage waren Spaß und gute Unterhaltung angesagt. Die Woche stand ganz unter dem Motto "Weltraum". Es gab themenbezogene Bastelarbeiten. Zwischendurch vergnügten sich die Kinder immer wieder bei erlebnisreichen Spielen im Haus und in der freien Natur. Auch eine Schnitzeljagd und ein Besuch im Schwimmbad durften nicht fehlen. Die Teilnehmer wurden gut verpflegt, wobei natürlich auch gegrillt wurde. Alle Teilnehmer sind sich einig, dass sie in Tieringen gemeinsam einige schöne Tage erlebt haben, die lange in Erinnerung bleiben werden.