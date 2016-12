Schömberg Erstklässer legen los

Das Set besteht aus einer Stofftasche, einem altersgerechten Buch sowie einem (Vor-)Leseratgeber für Eltern.

Diese Aktion des Bundesministeriums für Bildung und der Stiftung Lesen ist vor drei Jahren gestartet mit einem Buchgeschenk beim Kinderarzt; dann erhielten die Vorschüler der Kindergärten in Stufe 2 ein Buch geschenkt.

Aufmerksam ließen sich die Erstklässler von Ingrid Butz, die die Schulbücherei betreut, erklären, welche Bücher es in der Schulbücherei gibt und wie die Ausleihe funktioniert. Die Schulbücherei ist an jedem Dienstag in der großen Pause geöffnet.